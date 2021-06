Pozzetto “difettoso” a Inarzo, interviene Alfa

Quel rigagnolo dal colore “fosforescente” che scorreva lungo i prati, ha inquietato qualche abitante di Inarzo. In realtà il liquido dal colore brillante altro non era che un tracciante alimentare utilizzato da Alfa per controllare il flusso delle acque di un pozzetto.

Il Comune aveva ricevuto segnalazione di un canale mal funzionante dove acque chiare ed acque scure, in particolari condizioni, si mescolavano. Alfa è quindi intervenuta ed ha fatto una verifica inserendo un po’ di colorante nel punto dove era probabile si verificasse il problema. Il tracciante ovviamente è innocuo e viene assorbito dal terreno senza problemi. Stabilito che in effetti una perdita c’era, Alfa interverrà martedì 15 giugno per sistemare il pozzetto e garantire il giusto equilibrio durante lo smaltimento dei liquami.