“Problemi sopraggiunti”, la riapertura della Manara rinviata a data da destinarsi

Borsa, costume e accappatoio dovranno rimanere nella borsa, ancora per un po’. La Piscina Manara, infatti, non riaprire venerdì 11 giugno, come precedentemente annunciato.

A poche ore dal momento tanto atteso da molti atleti e appassionati Forus, la nuova realtà che ha preso in mano l’impianto, ha comunicato un rinvio.

“A causa di alcuni problemi sopraggiunti nelle ultime ore Forus comunica -si legge in una nota- che l’impianto natatorio di Via Manara a Busto Arsizio non riaprirà domani, 11 giugno, come precedentemente comunicato. L’azienda sta lavorando al massimo delle proprie possibilità per garantire un’apertura della struttura già dai prossimi giorni, non appena ci saranno novità in merito alla riapertura sarà cura di Forus comunicarle”.

Con l’occasione si ricorda a tutti gli interessati che i servizi non usufruiti all’interno della piscina Manara durante la gestione Sport Management verranno convertiti in credito personale, attraverso un voucher che sarà utilizzabile fino a 6 mesi dalla fine della situazione d’emergenza sanitaria prevista al 31/07/2021 e perciò si presume fino al 31/01/2022. Il credito dovrà essere utilizzato in tutta la sua interezza. Ulteriori dettagli saranno disponibili direttamente presso l’impianto non appena questo sarà riaperto al pubblico.