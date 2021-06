“Quale percorso seguire?” Nasce Transita, l’app per il trasporto pubblico che unisce Varese, Como e Lecco

Viaggiare sui mezzi pubblici e spostarsi da Varese a Como, passando per Lecco e il Nord della Lombardia. Con la tecnologia viaggiare diventa più facile, ancora di più grazie a Transita, la nuova app per il trasporto pubblico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

Nonostante sia attiva e disponibile gratuitamente da inizio mese su Google Play e Apple Store, l’app è stata presenta ufficialmente questa mattina, mercoledì 9 giugno, durante un incontro alla Camera di Commercio di Como e Lecco con lo scopo di mostrare le funzionalità che semplificheranno gli spostamenti pubblici. Transita nasce infatti per suggerire all’utente vari itinerari tra cui scegliere per arrivare alla propria destinazione, indicando le combinazioni migliori tra i servizi di trasporto pubblico e privato disponibili nell’area.

“Mobilità integrata, inclusiva e sostenibile” Sono questi gli obiettivi dell’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese – l’ente pubblico che programma e monitora i servizi degli autobus di linea urbani ed extraurbani delle tre province e gli impianti a fune non turistici del territorio. La nuova App si inserisce nel percorso di digitalizzazione dell’Agenzia per il trasporto pubblico, con lo scopo di migliorare l’esperienza di viaggio e rendere le città del nostro territorio più accoglienti per i cittadini e i turisti.

«Ciò che è stato presentato oggi – spiega TPL – è il frutto di un lavoro condiviso con tanti soggetti, dalle Istituzioni alle aziende di trasporto pubbliche e private del territorio, un bacino di 370 Comuni e quasi 2 milioni di cittadini a forte vocazione turistica. Si tratta di un traguardo importante nel processo di crescita ed innovazione volto a costruire il futuro della mobilità di questi luoghi, un processo in continua evoluzione di cui quest’app costituisce uno strumento».

“Con Transita le persone al centro”

Viaggiando con Transita si avrà a disposizione una serie di funzionalità come impostare in modo preciso i punti di partenza e di arrivo, ricevere informazioni sulle linee e sulle modifiche al servizio, salvare le linee e le fermate preferite, ricevere una notifica quando è il momento di scendere dal bus, inviare agli altri utenti segnalazioni sul servizio, visualizzare le rivendite di biglietti e le scuole del territorio.

Lo sviluppo della nuova applicazione è iniziato a settembre 2020 con il supporto di Moovit, società creatrice della principale app per la mobilità urbana. «Nella prima fase è stata data grande importanza alla comprensione delle esigenze principali degli utenti del Tpl, in particolare quelle delle persone con disabilità – racconta l’ingegner Angelo Colzani, presidente dell’Agenzia – Questo step ci ha permesso di capire un aspetto fondamentale: bisogna progettare un sistema di mobilità accessibile universalmente, ossia un servizio di trasporto pubblico che dia la possibilità a tutti di potersi muovere nella più ampia autonomia possibile e ad un prezzo equo: persone disabili, turisti, stranieri, anziani, studenti».

«Siamo felici di aver messo a disposizione le competenze e l’esperienza di Moovit al servizio di un’Agenzia importante come quella per il trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese – sottolinea invece Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit -. Le nostre soluzioni sono progettate con un obiettivo: semplificare il lavoro delle aziende di trasporto pubblico e migliorare la vita dei cittadini. La nuova App Transita è stata sviluppata secondo i più alti standard tecnologici oggi disponibili e siamo certi che renderà più accessibile e semplice l’utilizzo dei mezzi pubblici nell’area».

«L’applicazione è in costante evoluzione – spiega il direttore dell’Agenzia, Daniele Colombo – In futuro saranno inserite nuove funzioni, come la possibilità di acquistare direttamente dall’app un unico biglietto valido per l’intero viaggio, senza dover rivolgersi alle diverse aziende di trasporto. E, ancora, fornire agli utenti informazioni in tempo reale come gli orari dei bus e il numero dei passeggeri a bordo per monitorare l’affollamento dei mezzi. Le opportunità offerte dalla tecnologia sono moltissime e i dati raccolti ci permetteranno di conoscere sempre meglio le abitudini dei viaggiatori e andare incontro alle loro reali esigenze».

Queste le funzionalità dell’App