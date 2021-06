“Radici al futuro” è teatro ispirato ai quartieri di Varese in cui va in scena

Rasa, Bizzozero, Velate, Bregazzana, Avigno, Sacro Monte, San Fermo, Bosto, Biumo Inferiore: il teatro e lo spettacolo sono protagonisti di dieci domeniche in diversi luoghi della città, grazie al progetto teatrale Radici al futuro che parte il 4 luglio dalla Rasa di Varese.

La rassegna prevede la messa in scena di opere originali “site specific”, nate dalla riscoperta di spazi con l’intento di valorizzarli, ed è in partenariato con il Comune di Varese, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il nucleo artistico ed organizzativo della proposta comprende la Compagnia Teatrale Instabile Quick diretta da Rosa Maria Messina e Giorgio Putzolu e le associazioni Coopuf – diretta da Andrea Minidio – VerbaManent – guidata da Marina De Juli e Teatro Drao – fondata da Clarissa Pari.

Gli spettacoli saranno eseguiti non solo dal lavoro delle singole compagnie che partecipano al progetto, ma alcune produzioni saranno frutto della sinergie che le compagnie hanno espresso in un lavoro comune.

«Dieci domeniche estive con altrettanti appuntamenti dedicati alla cultura, in luoghi non abituali, nel cuore di quartieri resi ancora più vivi dall’arte e dallo spettacolo – dichiara l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – Sono proposte che non solo danno la possibilità di godere di eventi culturali originali e unici all’aperto, ma sono anche l’occasione di far riscoprire luoghi meravigliosi della nostra città».

«L’estate scorsa siamo partiti dal respiro degli alberi con il progetto di teatro natura dal titolo “Il Respiro e la Maschera”, organizzato in pieno lockdown, con una unione artistica di compagnie, attori e drammaturghi di esperienze diverse – dichiara la responsabile Rosa Maria Messina della Compagnia teatrale Instabile Quick, capofila dell’iniziativa – In continuità con questo, ma con il desiderio di rinnovarci e legittimare ancora di più la nostra presenza di artisti in relazione con l’ambiente, proponiamo ora un progetto artistico-teatrale in luoghi naturali da riscoprire, necessari per la città e la sua gente. L’obiettivo è inoltre creare rete e sinergie radicate nell’esperienza di ogni componente, con uno sguardo verso il futuro. Anche questo è “Radici al futuro“».

Il progetto vuole ricercare nuovi spazi relazionandosi con l’ambiente, con nature dimenticate, dando loro un valore culturale e sociale attraverso nuove drammaturgie intese a far crescere, con i luoghi, anche il desiderio nelle persone di incontrarsi. Il teatro si contamina con l’ambiente, per diventare un mezzo di valorizzazione del territorio e per cercare un pubblico nuovo con lo scopo di far crescere la comunità sollecitando la curiosità culturale, la partecipazione e l’interesse verso la propria terra e verso anche esperienze diverse e lontane. Teatro natura, quindi, ma anche teatro civico perché nei quartieri si incontrano i paesaggi, ma anche la gente con il suo passato e la sua quotidianità perché l’ambiente racconta anche di chi ci vive.

IL CALENDARIO DI RADICI AL FUTURO

Domenica 4 Luglio – ore 17,30

“Fluire”

Borgo della Rasa centro sportivo dell’oratorio

con Jane Bowie e Riccardo Trovato

Un misterioso guerriero nel bosco e un signore che ha incanalato l’Olona: sono due strampalati personaggi che vi condurranno lungo la storia di questo borgo.

Domenica 11 Luglio – ore 21

“Non è per uomini”

Circolo di Bizzozzero

Spettacolo di Verba Manent con Marina de Juli

La fabbrica di Bizzozero che più di altre è radicata nel quartiere viene raccontata attraverso la storia di una donna: la sua emigrazione da una terra contadina e povera come la bergamasca, un padre padrone, un madre ironica e un nonno analfabeta, ma filosofo nell’anima. L’incontro con la Varese industriale della fine degli anni 60, il suo smarrimento, le lotte, le speranze, le canzoni.

Domenica 18 Luglio – ore 17,30

“Genius Loci”

Torre di Velate

Spettacolo di Teatro in Drao con Clarissa Pari e Michele Todisco

Lo spirito del luogo ha una memoria e tanti racconti di uomini e donne che lo hanno vissuto. Dopo averli ascoltati quel luogo non ti sembrerà più lo stesso e lo vedrai con altri occhi.

Domenica 25 Luglio – ore 17,30

“Dove nasce il fiume”

Villaggio Cagnola alla Rasa

Artisti Vari presentano

C’è sempre un luogo dove coltivare i sogni, un’utopia.

L’esperienza del Villaggio Cagnola è uno di quelli.

Domenica 1 Agosto – ore 17,30

“Cassiano e l’insegnante stanco”

Chiesa di San Cassiano – Avigno

Coopuf presenta uno strano personaggio passeggia per i boschi di Varese. A un certo punto si ferma di fronte alla Chiesa di San Cassiano. Inizierà così una storia misteriosa.

Domenica 8 Agosto – ore 17,30

“BUFFONI E CANTASTORIE”

Bregazzana

Spettacolo di Verba Manent con Marina de Juli

Buffoni di strada e storie di cortile s’incontrano per narrare un mondo antico che prende vita e ci fa capire le nostre origini.

Domenica 22 Agosto – ore 17,30

“Foto che fioriscono”

Giardino della Memoria al Sacro Monte

Spettacolo di Instabile Quick

Molti confondono la memoria con la storia. Agli artisti interessa la memoria, le cicatrici che la storia lascia nell’anima degli uomini, l’emozione che genera.

Domenica 29 Agosto – ore 17,30

“La collina degli ulivi”

Bosto – Collina degli Ulivi

Artisti Vari presentano

Un uomo compie un gesto antico come piantare un seme, e il frutto di quel seme genera una storia incredibile.

Sabato 4 Settembre – 16

“Piazze rumori e pentole”

San Fermo – rione Penasca via Oslavia 4

Spettacolo di Instabile Quick

I cortili si riempiono di bellezza e di storie, con la musica e il teatro.

Domenica 12 Settembre – ore 20,30

“Un uomo semplice, Calogero Marrone”

Biumo Inferiore – Parchetto Calogero Marrone

Artisti Vari presentano

Una persona che ha compiuto con semplicità gesti talmente enormi da lasciarne una traccia indelebile. Questa è la storia di Calogero Marrone.

Informazioni e prenotazione al 327 7765235 da lunedì a sabato dalle 18 alle 21 oppure scrivendo a radicidifuturo@gmail.com.