Rally di San Marino, doppio ritiro per Crugnola e De Tommaso

Va nella cartella delle cose da dimenticare il Rally di San Marino disputato da due dei migliori piloti del Varesotto, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso. Entrambi sono stati costretti al ritiro a causa di problemi meccanici e tornano così dal Titano con un risultato pesante per la classifica, complicazione ulteriore in un Campionato Italiano (CIR) già avaro di soddisfazioni in questo 2021. (foto in alto: Umberto Scandola – Acisport)

Sia Crugnola (che era partito bene con un terzo posto nella power stage del venerdì) sia De Tommaso (fermato mentre stava risalendo alcune posizioni) non erano in lizza per la vittoria finale ma avrebbero comunque potuto portare a casa punti utili in ottica campionato. Invece il cedimento di un ammortizzatore della Hyundai i20 ha tradito il varesino nel corso della settima prova speciale (nella quale Andrea ha anche forato), forse quella decisiva per via dei tanti colpi di scena accaduti.

A eliminare De Tommaso è stato invece un grave problema al cambio, avvenuto prima della nona e ultima PS: il pilota di Ispra – sulla Citroen C3 – in quel momento era quarto e nella speciale conclusiva avrebbe anche potuto puntare a salire sul podio. E invece per Damiano il computo dei punti dice zero, mentre Crugnola guadagna – si fa per dire – 1,5 punti validi per il CIR grazie alla power stage. L’unico a sorridere in chiave tricolore è quindi Fabio Andolfi (Skoda Fabia), secondo al San Marino e ora leader del tricolore assoluto perché anche Giandomenico Basso è uscito a zero dalla gara vinta da Umberto Scandola su Hyundai i20, primo anche nel CIRT, l’italiano “terra”. Sesto posto infine per il gaviratese Riccardo Pederzani tra gli iscritti al tricolore Junior.