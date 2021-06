Ricerche in Valgrande per un 65enne di Cardano al Campo

Ricerche in corso in Valgrande per un escursionista della provincia di Varese disperso.

Si tratta di un uomo di 65 anni di Cardano al Campo che aveva lasciato nella mattinata di sabato la propria auto in località Cicogna per poi raggiungere a piedi recarsi al Pian di Boit, attorno ai 1110 metri.

I familiari, non avendo più sue notizie hanno dato l’allarme.

Dalla prima mattina di domenica sono in corso le ricerche da parte della X delegazione CNSAS della Valdossola con squadra forre, dei vigili del fuoco con unità dotate di droni ed è previsto un sorvolo da parte di unità aeree della Guardia di Finanza.

Sul posto anche una squadra di carabinieri forestali del Parco della Valgrande.