Rientri dalla Gran Bretagna: isolamento e tampone, ma non allo scalo di Malpensa

Cinque giorni di isolamento e un tampone negativo prima del rientro in comunità. Il Ministero della salute ha inasprito le regole per chi arriva dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei 14 giorni precedenti. La misura restrittiva è stata decisa dopo le notizie della diffusione della variante delta, o indiana.

Chi arriva a Malpensa, dunque, non dovrà sottoporsi a test direttamente allo scalo ma dovrà mettersi in quarantena per 5 giorni isolandosi al proprio domicilio o residenza. Inoltre dovrà segnalare il rientro all’Ats di riferimento così da essere preso in carico per il tampone. Diversa, invece, la situazione per chi rientra dall’India, dal Bangladesh o Sri Lanka chiamato a sottoporsi al test direttamente allo scalo ( o in altra sede entro 48 ore) e a soggiornare al Covid hotel per la quarantena di 10 giorni.

In provincia di Varese è rimasto il solo Jet Hotel di Gallarate dato che il Sacro Monte a Varese non ha rinnovato l’accordo scaduto il 31 maggio scorso.

Prima di entrare in Italia, da qualunque Paese di provenienza e per qualunque motivazione di viaggio, è necessario compilare:

EU Passenger Locator Form digitale (dPLF) europeo ) europeo https://app.euplf.eu/#/ modulo online di ATS Insubria disponibile nelle pagine seguenti specifiche per il paese di provenienza consultabili cliccando sul box sotto riportato.

Tale modulo online è da compilarsi esclusivamente per i residenti/domiciliati nelle province di Varese e Como, per i turisti nelle località delle provincie di Varese e Como e per coloro che sono temporaneamente domiciliati.

In caso di transito sul territorio delle provincie di Varese e Como per altre destinazioni al di fuori di queste provincie è necessario seguire le indicazione previste dalle ATS/ASL di competenza. Si precisa invece che il EU Passenger Locator Form digitale (dPLF) https://app.euplf.eu/#/ non è da inviare alle ATS/ASL ma è da esibire per eventuali richieste da parte di forze dell’ordine su tutto il territorio italiano.