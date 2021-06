Salvini: “Contento per Bianchi, è l’uomo giusto per Varese”

Il leader della Lega Matteo Salvini in visita a Gallarate per dare il via alla campagna elettorale di Andrea Cassani commenta il sì alla candidatura nel capoluogo di provincia, Varese, di Matteo Bianchi.

Il deputato della Lega ha sciolto la riserva e si è messo a disposizione della coalizione del centrodestra per sfidare Davide Galimberti nella corsa alla poltrona di Palazzo Estense.

«Oggi abbiamo chiuso Varese, sono contento – ha detto Salvini ai giornalisti -. Ringrazio Matteo Bianchi che ha fatto il contrario di quello che fanno di solito i politici, rinuncia al posto fisso e allo stipendio a Roma e si rimette a disposizione della sua comunità, della comunità di Varese. È un uomo di esperienza, si è occupato di famiglie, di imprese e del territorio, una realtà vitale che fa dell’innovazione e della produzione uno dei suoi valori. Credo che dove abbiamo sindaci in carica ci saranno riconferme, a Gallarate e Busto, mentre dove siamo all’opposizione, Milano e Varese, ci saranno delle belle sorprese».