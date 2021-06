Dal 28 giugno al 27 agosto la Erdis Coop ha in programma il campo estivo

Sapore d’estate

La tribù dei variopinti

per bambini da 6 a 11 anni.

Tema

Pennablu è un ragazzino vivace e spensierato che va a spasso per la foresta. Si fa guidare da una talpa, parla con gli alberi, diventa amico delle tribù nemiche. Insieme ne combinano di tutti i colori e dal loro rapporto impara anche il tacchinese (linguaggio dei tacchini). Il papà, Aquila Arrabbiata, non può che essere “arrabbiatissimo” e con la mamma vanno alla ricerca di Pennablu. quando lo incontrano scoprono che quei ragazzini non si potranno più dividere e allora si riuniscono tutti i capi tribù, accettando la proposta del vecchio capo Pennarossaverdegialla di diventare un’unica tribù, quella dei “Variopinti”.

La storia, tratta dal libro “La tribù dei variopinti”, farà da sfondo alle esperienze del centro estivo, permettendo ai bambini di diventare soggetti attivi in una dimensione di piacevolezza e di scoperta.

Attività

Le iniziative si baseranno sullo scoprire il proprio ambiente di vita in modo fantasioso e magico.

Verranno proposte attività quali:

Uscite sul territorio, attività di piscina, escursioni nel Parco del Sacro Monte;

Sport, laboratori, giochi e fantasia

Gite a tema di una giornata

Iscrizioni

modulo che trovate qui in allegato all’indirizzo Le iscrizioni sono aperte dal 9 al 23 giugno 2021. E’ necessario compilare ilin allegato all’indirizzo crevarese611@gmail.com

Calendario

Il campo estivo è diviso su quattro turni, il primo dal 28 giugno al 10 luglio, il secondo dal 12 al 23 luglio, il terzo dal 26 luglio al 6 agosto e il quarto dal 16 al 27 agosto.

Orario

L’orario di apertura per l’utenza è regolamentato come segue:

entrata dalle 7:30 alle 9:00

prima uscita facoltativa dalle ore 13.15 alle ore 14.00

seconda uscita dalle ore 17:00 alle ore 17:30

Sede C.R.E.

Presso una scuola primaria della città di Varese con ampio parco e spazio giochi che sarà comunicata nel corso degli incontri con i genitori.

Tariffa di partecipazione

La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti e le merende, del pullman per la gita (una a turno) e piscina aperta (2 volte per ciascun turno), della visita guidata e dei laboratori, di una maglietta e di un cappellino di rappresentanza

Euro 120 a settimana, per una o due settimane

Euro 110 a settimana per tre o più settimane

riduzione del 10% per più di una sorella/fratello

Modalità di pagamento

In un’unica soluzione entro la settimana antecedente ogni inizio turno secondo le modalità che saranno indicate dalla accettazione dell’iscrizione su richiesta della famiglia è possibile per vedere pagamenti dilazionati che andranno concordati con Erdis Coop (si richiede di indicare nel modulo di richiesta).

Comunicazioni

I genitori interessati al programma dettagliato del centro estivo saranno invitati a una riunione on-line in cui Erdis Coop illustrerà detto programma. Per partecipare alla riunione occorre mandare una mail all’indirizzo crevarese611@gmail.com con la richiesta di partecipazione. Sara poi premura di Erdis Coop trasmettere il link dell’incontro ai richiedenti.

La riunione si svolgerà in una delle seguenti date.

mercoledì 16 giugno alle ore 18

lunedì 21 giugno alle ore 18

Per informazione è possibile chiamare i numeri 03711903236 oppure 3456223285, oppure scrivere all’indirizzo mail crevarese36@gmail.com

Note

La cooperativa opera a Varese dal 2018 nei servizi di pre scuola, post scuola e doposcuola per conto del comune di Varese. Gli educatori del centro estivo sono impiegati nel corso dell’anno scolastico nel servizio sopraindicato e proseguono così la loro attività educativa con i minori al centro ricreativo estivo