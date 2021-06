Scappa dal balcone e precipita a terra: 40enne grave in pronto soccorso

Un 40enne per evitare i controlli delle Forze dell’Ordine ha cercato di scappare dal balcone di casa, ma è precipitato a terra. Questa è la prima ricostruzione dei fatti accaduti alle 12 di oggi, giovedì 24 giugno, in un condominio in via San Clemente a Cerro Maggiore.

L’uomo, già noto anche alla Polizia Locale di Cerro Maggiore, sarebbe stato coinvolto la scorsa sera (23 giugno) in un incidente stradale a Legnano. Da qui i controlli. La Polizia Locale di Legnano e i carabinieri si sono recati ala sua abitazione per effettuare accertamenti. Il 40enne, però, ha cercato una via di fuga dal balcone di casa.

Non si sa ancora da quale altezza sia precitato. L’unica cosa certa è che le sue condizioni sono gravi: è stato soccorso in codice rosso da due ambulanze ed è stato portato al pronto soccorso dall’elisoccorso del 118.

Sono ancora in corso le verifiche del caso.