Scendono sotto quota cento i pazienti covid ricoverati a Varese

Sono scesi sotto la soglia simbolica di cento i pazienti ricoverati per Covid nel territorio della ASST Sette Laghi. Nella mattina di lunedì 7 erano infatti 90 i ricoverati, prevalentemente all’ospedale di Circolo di Varese.

Attualmente restano 16 posti nel reparto di malattie infettive (di cui 5 effettivamente occupati), l’intero reparto di pneumologia del monoblocco (46 posti, di cui 32 occupati) e l’hub covid, che ha 20 posti 10 dei quali attualmente effettivamente occupati. Delle terapie intensive, solo una è ancora Covid, con una dozzina di posti disponibili di cui occupati oggi solo 8.

Una situazione completamente ribaltata rispetto ai dati di novembre, quando la seconda ondata colpì duramente Varese e nell’azienda ospedaliera i due terzi dei posti erano occupati da pazienti Sars-Cov-2. A novembre infatti su 1000 posti letto 650 erano Covid, e così 4 su 6 sale di terapia intensiva, mentre nella giornata di oggi i pazienti non covid ricoverati sono 684, contro i 90 covid. I pazienti ventilati con CPAP oggi sono 4, mentre a novembre più di 100.

Anche gli accessi al pronto soccorso stanno tornando alla normalità: all’ospedale di Circolo la quantità di accessi i giornaliera sta tornando ai livelli pre Covid – con numeri che vanno dai 140 ai 180 accessi al giorno e un picco il 31 maggio, quando gli accessi sono stati 178 – ma gli accessi Covid sono stati, per tutta la settimana, ogni giorno abbondantemente sotto la decina.

In tutto i pazienti covid ricoverati nelle strutture di ASST Sette Laghi dalla seconda ondata sono stati 5324.

GLI ALTRI OSPEDALI QUASI TOTALMENTE “RIPULITI” DAL VIRUS

Gli ospedali che accolgono ricoveri Covid sono ormai limitati alla città di Varese: sono già “ripuliti” infatti i presidi di Angera, Cittiglio e Luino, mentre a Tradate c’è ancora un’area osservazione Covid, ma non ci sono più posti in degenza.

Diverso il discorso dell’ospedale del Ponte, dove è ancora approntata una sezione covid in pediatria con sei posti (di cui attualmente uno solo occupato da un bimbo positivo) e una per le mamme, con 14 posti per donne con tampone positivo (due solo dei quali attualmente occupati) e una culla per prematuri sempre pronta, in caso di bimbo nato da mamma positiva, attualmente vuota.