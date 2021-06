Sedicimila euro in valigia al valico di Zenna, scatta il sequestro

I militari della Guardia di Finanza di Luino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese in servizio al valico stradale di Zenna (sulla lacuale che da Luino va verso il Gambarogno e Locarno), , hanno rinvenuto in più operazioni, durante lo svolgimento delle attività ordinarie di controllo, oltre 70 mila euro non dichiarati.

L’ultimo ritrovamento di denaro contante non dichiarato, pari a euro 16.060, è stato rinvenuto all’interno di un bagaglio a mano di un cittadino tedesco in entrata Stato.

La parte, in esito alla constatazione della violazione della normativa valutaria, che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore alla soglia di 10mila euro, ha chiesto di avvalersi dell’istituto dell’oblazione con pagamento immediato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 195/2008.

Prosegue l’impegno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza, mediante il monitoraggio e il controllo dei transitanti, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia valutaria.