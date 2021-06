A Somma Lombardo connubio tra equitazione-bocce

Sarà forse stato per la presenza al Riding Club di Somma Lombardo dell’Unitalsi– Unione Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali – con i suoi treni speciali che partivano dalla stazione di Lambrate/Milano verso Lourdes dove “La Gave,/ che sussurra,/ per non disturbare:/ sommesso implorare …” – sarebbe il Gave, ma la licenza poetica dovrebbe essere concessa, la femminilità attribuita al fiume lo rende più dolce, più materno, sarà stato Dante Alighieri con la ricorrenza dei settecento anni della sua morte e con l’ascesa al Paradiso con Beatrice, sarà stato…, ma il miracolo si è compiuto.

Anche quest’anno, perseguitato dall’epidemia, la grande quaterna di Danilo, Diana, Luca Maestrello e Gaetano Brandini ha eretto l’ennesima edizione del Meeting internazionale Brughiera di Malpensa – la 15a edizione – e per completare il miracolo ha visto il connubio del dressage con lo sport delle bocce, segnatamente della specialità petanque, giunto alla terza rappresentazione.

Era scontato che la vastità delle precedenti edizioni, per quanto attiene le squadre straniere, non avrebbe potuto essere conseguita, tuttavia la presenza delle delegazioni di Austria, Belgio, Polonia e Svizzera, oltre naturalmente a quella italiana, ha conferito lustro e significato, anche perché i concorsi delle varie categorie avevano il compito di essere una delle ultime selezioni per le Paralimpiadi di Tokio.

Accanto alle evoluzioni dei cavalieri hanno avuto svolgimento le consuete competizioni dei giovani, entusiasti e abili giocatori di Vharese che si sono esibiti sul suggestivo campo approntato da Danilo fra gli alberi limitrofi alle zone sabbiose riservate al dressage.

Ma, ci si chiederà, come mai un connubio fra due sport che per loro natura nulla hanno in comune? La risposta va reperita non solo nel credere in un progetto che possiede una matrice culturale decisamente simile: come il cavallo è stato, dagli albori della storia, un riferimento insostituibile per la qualità della vita, così il gioco delle bocce, nelle sue multiformi connotazioni, evolutesi con lo scorrere dei secoli, ha attraversato con il senso del divertimento e della competizione, la minuscola, ma non secondaria vicenda dell’umanità.

Ma anche nella capacità di pensare qualche cosa di diverso, d’immaginare che la passione dei Maestrello, dei Bistoletti/Sculli/Cattaneo unitamente a quella della Bocciofila Bederese potesse scalfire valutazioni pietrificate nel tempo e, attraverso l’esperimento, arrivare a concepire la multidisciplinarietà che potrebbe trovare un terreno fertile nel presidente Coni Regione Lombardia Marco Riva, disponibile a premiare tutti gli emozionatissimi attori della manifestazione.

I sei protagonisti di Anna Sculli si sono dati battaglia nel III Trofeo Petanque APD Vharese, sia nella coppia di sabato, sia nell’individuale di domenica. Hanno trionfato i due Fabio, Cattaneo e Tenconi, per la specialità coppia e Joseph Guzzi nell’individuale, ma anche gli altri protagonisti Stefania Capece, Emanuela Napoli e Antonio Tenconi hanno mostrato giocate davvero pregevoli, molto spettacolari, dimostrando di saper interpretare la specialità inconsueta in modo magistrale: del resto occorre ricordare che i due Tenconi sono tutt’ora i campioni italiani in carica nella raffa. Molte le autorità presenti che hanno onorato l’evento: dal mitico Vittorio Orlandi, all’assessore allo sport del comune di Somma Lombardo Edoardo Piantanida, al consigliere FIB Regione Lombardia Guido Bianchi: peccato che non sia potuto arrivare, per un contrattempo, il presidente CIP Lombardia Pierangelo Santelli che avrebbe desiderato esibirsi nella petanque considerato che è un abile giocatore di bocce.

PILLOLE DI BOCCE

26/27 giugno 2021 – Brughiera di Malpensa Somma Lombardo – III Trofeo petanque APD Vharese – II Memorial Paola Cellini

Coppia

1) Cattaneo/Tenconi F.

2) Guzzi/Tenconi A.

3) Capece/Napoli

Individuale

1) Guzzi

2) Cattaneo

3) Napoli

4) Tenconi F.

5) Tenconi A.

6) Capece

27 giugno 2021 – Solbiatese domenicale – provinciale individuale A,B,C,D

1) Martinoli

2) Terzaghi

3/4) Oldrini/Manenti

28 giugno 2021 – Vharese c/o Carnago – regionale Coppia A,B,C,D

4 luglio 2021 – Ternatese domenicale – provinciale individuale A,B,C,D

5 luglio 2021 – Solbiatese – regionale individuale A,B,C,D