Tomasella (Varese Libera): “I partiti del centrodestra varesino non possono più nascondersi dietro un dito”

«I partiti di centrodestra varesino non possono più nascondersi dietro un dito».

A parlare così è un altro rappresentante della destra ma fuori dalla coalizione di centrodestra: Francesco Tomasella, candidato sindaco – il quinto, per la città – per la neoformazione Varese Libera.

«Siamo tutti solidali con Roberto Maroni, ma non regge più come scusa per non riuscire a mettersi d’accordo su di un candidato comune e sul prendere “porte in faccia” da ogni possibile candidato che contattano. Prendetevi le vostre responsabilità». E’ il duro consiglio di Tommasella.

Che conclude, rivolgendosi alla coalizione di centro destra:«Ancora una volta non siete all’altezza delle sfide che la politica vi pone. A questo punto è meglio che lasciate il campo a Varese Libera, che un candidato e un programma già ce l’ha».