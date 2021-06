Tornano i Sinti a Gallarate, ma è già pronto lo sgombero

Dopo lo sgombero a novembre 2018, venerdì 18 giugno sei roulotte dei Sinti sono tornate a Gallarate. Aggirato il blocco, tre famiglie hanno occupato nuovamente il campo di via Lazzaretto.

La ricomparsa è legato a motivi igienico-sanitari: la presenza della fogna permette loro di poter utilizzare il bagno ed evitare il rischio di malattie infettive.

Così si sono difesi davanti alla Polizia, dopo l’immediata denuncia per occupazione abusiva di suolo da parte del sindaco, Andrea Cassani: entro domani, lunedì 21 giugno, arriverà il foglio di via obbligatorio entro 48 ore, altrimenti ci sarà un nuovo sgombero.

Cassani, la cui posizione sul caso di abuso d’ufficio è stata archiviata a inizio mese, non si è dimostrato sorpreso, pronto a verificare la presenza di minorenni tra i Sinti per far intervenire il Tribunale dei minori in modo che «intervenga affinché si metta fine a questa situazione in cui i bambini e ragazzi sono sballottati da famiglie che non vogliono rispettare le regole».

(Foto d’archivio risalente a novembre 2018)