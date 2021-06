Un rave party nel Parco Lura con la “Zarronno Night”

Sabato notte animato nel Parco Lura con la Zarronno Night Vol.1. (immagine di repertorio)

Il rave party è stato organizzato all’ingresso di via Trieste del parco nel comune di Saronno dove vari gruppi musicali sono stati chiamati dal Collettivo Adespota, una delle sigle del mondo antagonista saronnese.

La musica è iniziata alle 19 ed è andata avanti fino all’alba, tutto rigorosamente non autorizzato e reso possibile dal tam tam sui social, in pieno stile rave party. La location -segreta fino agli ultimi istanti- è stata resa nota nel pomeriggio di sabato.

Dalla serata e nella notte sono in moltissimi ad aver avvertito le forze dell’ordine, che hanno ricevuto le segnalazioni e le lamentele dei cittadini, ma come sempre in questi casi non sono potuti intervenire.