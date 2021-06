Un nuovo Tigros a Uggiate Trevano: è il 69esimo punto vendita della società

E’ aperto mercoledì 23 giugno, in via Ugo Foscolo 35 il nuovo Tigros di Uggiate Trevano.

Si tratta del sessantanovesimo supermercato dell’azienda, che si aggiunge, in un processo di evoluzione e maggiore presenza nel territorio, ai 4 supermercati già presenti in provincia di Como.

Al nuovo Tigros si trovano i reparti di ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati, tutti con la ormai nota qualità Tigros: dalla stagionalità dell’ortofrutta alla carne tutta italiana, dai prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei Laboratori Tigros di Cassano Magnago in provincia di Varese al pesce fresco di mare e di acqua dolce.

Il nuovo punto vendita è dotato di parcheggio esterno con 2 postazioni di ricarica per le auto elettriche. In cassa è attivo il pagamento delle bollette nonché l’utilizzo dei buoni pasto sia cartacei che elettronici, oltre ai moderni metodi di pagamento come Satispay e Bill.

A Uggiate Trevano e nei comuni limitrofi è anche attivo TIGROS @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti. Dal 30 giugno sarà anche disponibile TIGROS Drive, il servizio che permette di fare la spesa online e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato di Uggiate Trevano. Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, la domenica dalle 8.30 alle 20.00.