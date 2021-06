Ventiseienne col braccio intrappolato nella “sfogliatrice” a Saronno, arrivano i vigili del fuoco

Un braccio rimasto bloccato in un macchinario per la produzione di alimenti: per consentire ai sanitari di prestargli le prime cure si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

È successo sabato mattina a Saronno via Roma quando un lavoratore dei 26 anni era alle prese con una “sfogliatrice“ per pasta, macchinario che consente di “tirare“ la pasta in vari formati.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, sta di fatto che il giovane è rimasto incastrato con un braccio e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area collaborando col personale sanitario che ha potuto così aiutare l’uomo.

Sul posto hanno operato un’automedica e un’ambulanza sulla quale il ferito è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

Rilievi in corso da parte di carabinieri e dipartimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro di Ats Insubria.