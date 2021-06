Volt Varese in diretta con il sindaco Galimberti

Sabato 29 Maggio il gruppo di Volt Varese si è ufficialmente presentato come lista per le prossime elezioni comunali di Varese a sostegno dell’attuale primo cittadino, Davide Galimberti.

“Abbiamo presentato il nostro programma, basato su tre pilastri: diritti, sostenibilità e digitalizzazione. Dopo la conferenza, siamo andati in Piazza del Podestà per fare il nostro banchetto informativo: finalmente dopo questo anno di pandemia siamo tornati in mezzo alla gente! Il nostro modo di fare politica, infatti, prevede prima di tutto l’ascolto della cittadinanza e dei suoi bisogni, per poi sviluppare il nostro programma sulla base di questi. Noi siamo sempre aperti al confronto e, se qualcuno dei vostri lettori fosse interessato ad un incontro, saremmo felici di ospitarlo nei nostri eventi live o, se la situazione lo permetterà, dal vivo”.

La scelta di sostenere è Davide Galimberti nasce da precise condizioni, come sostengono da Volt. “L’attuale sindaco si è mostrato aperto alle nostre idee; ora vogliamo aprire anche al pubblico il nostro confronto tramite questo evento. Come ha detto in conferenza: “hanno idee molto chiare” e “dedicheremo proprio ai loro progetti parte dei fondi europei che abbiamo richiesto”, cioè quelli del PNRR. Saranno molti i temi che tratteremo con lui, partendo proprio dai fondi europei e arrivando a traffico e mobilità sostenibile: solo alcuni dei punti del nostro programma. Se questo evento avrà successo, potremmo farne altri dando anche spazio alle domande di chi parteciperà, come abbiamo già fatto in tutti gli incontri di ascolto organizzati finora”.

La prossima iniziativa sarà quindi una intervista proprio al sindaco e verrà fatta dai candidati di punta di Volt Valeria Magnolfi e Luca Piazza. “Noi di Volt vogliamo ascoltare anche i cittadini, quindi invitiamo i vostri lettori a partecipare alla live con i loro commenti. Sarà anche garantito servizio di interpretariato LIS”.

LA DIRETTA

L’evento sarà trasmesso giovedì 10 Giugno alle 21:00 sulla pagina Facebook di Volt con:

– Davide Galimberti, attuale primo cittadino di Varese e candidato sindaco sostenuto da Volt;

– Valeria Magnolfi, candidata di punta di Volt a Varese;

– Luca Piazza, candidato di punta di Volt a Varese;

– Francesca Faroni, che parteciperà in qualità di interprete LIS.