Volt arriva a Varese: “Sosterremo la candidatura di Davide Galimberti”

Volt è l’unico partito presente in tutti gli stati dell’Unione Europea che presenta stesso nome, simbolo e programma di riferimento. La lista, che sostiene la candidatura dell’attuale Sindaco Davide Galimberti, ha presentato questa mattina ai giardini Estensi di Varese i suoi candidati.

«Il bello di Volt è che nasce da giovani. Ed è nato subito dopo la votazione per la Brexit – racconta Francesco Guerrieri, uno dei responsabili di Volt Varese – Per noi i diritti sono fondamentali. L’Europa, l’Unione Europea deve essere portavoce di diritti».

«Noi siamo a favore del ddl Zan, siamo a favore di una legge contro l’omotransfobia. Vogliamo diritti per le donne, soggette a troppi stereotipi – ha affermato Luca Piazza, uno dei due candidati di punta della lista – La nostra lista è composta da tante donne quanti uomini. Oltre a questo, vogliamo più diritti per le persone sorde, che devono poter comunicare insieme a noi: motivo per cui già da tempo portiamo avanti iniziative a tema e anche oggi con noi è presente un’interprete della LIS».

Un programma ricco di iniziative quello di Volt, che propone progetti innovativi e miglioramenti anche per quanto riguarda il diritto di voto, puntando ad allargarlo anche a persone straniere che vivono a Varese da minimo tre anni.

“Vivo lavoro e voto, questa è la nostra iniziativa – prosegue – Vogliamo rendere Varese digitale, portando avanti il diritto di voto attraverso metodo digitale e sistema postale. Vogliamo avvicinare i giovani alla vita civica, alla cultura” .

Sostenibilità ed ecologia, sono altri due punti fondamentali che Volt conta nel suo programma: “si tratta della ricerca di una transizione culturale e partecipata da parte dei cittadini, delle istituzioni e di soggetti privati – spiega Valeria Magnolfi, altra candidata della lista – Sinergia, unire le forze, perseguire obbiettivi ambiziosi. Obbiettivi comuni, come la riduzione dei rifiuti”.

Raccolta differenziata, riciclo, energie rinnovabili, mobilità sostenibile: obbiettivi che Volt vuole conquistare promuovendo l’elettrificazione dei mezzi, il trasporto pubblico e il recupero di aree urbane trasformandole da parcheggi a spazi verdi.

“Vogliamo portare avanti le iniziative con unione, serenità – concludono – L’Europa è unita, e siamo uniti anche noi