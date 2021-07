Abbiategrasso in 3D, mostra fotografica a Castiglione Olona

Domenica 18 luglio nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi) è stata aperta al pubblico la mostra fotografica “Abbiategrasso in 3D” che ripercorre scorci della città di Abbiategrasso attraverso una proiezione di immagini tridimensionali.

Realizzata dal Circolo Fotografico Abbiatense, la mostra è il risultato di un progetto di tre suoi soci, Claudio Tarantola, Massimo Chiodini e Carlo Mondello, che hanno deciso di presentare i monumenti e le viste più suggestive della Città del Leone in inedite ed originali visioni 3D, immergendo letteralmente lo spettatore tra gli scorci e le architetture del Castello Visconteo, della Basilica di S. Maria Nuova, di Piazza Marconi e del Convento dell’Annunciata.

Presentata ad Abbiategrasso per la prima volta il maggio scorso in occasione della partenza della tappa del Giro d’Italia 2021, forte dell’ottimo riscontro di pubblico ricevuto, la mostra arriva a Castiglione Olona consolidando il rapporto di collaborazione e sinergia tra le due città lombarde iniziato in occasione dell’importante manifestazione internazionale Abbiategrasso Model Expo 2021 che ha avuto come ospite speciale proprio l’Isola di Toscana in Lombardia con l’esposizione dei modellini in scala dei suoi più importanti monumenti ad opera dal castiglionese Mario Albrigi.

La mostra, inserita nel percorso museale di Palazzo Branda Castiglioni, sarà visitabile fino a domenica 1 agosto 2021.

Abbiategrasso in 3D dal 18 luglio al 1 agosto 2021 a Castiglione Olona

A cura del Circolo Fotografico Abbiatense, foto di Claudio Tarantola, Massimo Chiodini e Carlo Mondello

Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi)

Orari: dal martedì al sabato 9.00>11.30 – 15.00>17.30 – domenica e festivi 10.30>12.00 – 15.00>17.30

Ingresso: musei civici e mostra € 3,00 – ridotto € 2,00 – libero residenti a Castiglione Olona / per informazioni: tel. 0331 858301

Circolo fotografico Abbiatense

Il Circolo Fotografico Abbiatense (CFA), nasce ufficialmente il 7 aprile 1990, fondato da un gruppo di fotoamatori di Abbiategrasso, con la finalità di diffondere la conoscenza e la passione per la cultura fotografica nel territorio dell’abbiatese e dintorni.

Un “gruppo di amici” che condividono la passione per la fotografica ponendosi l’obbiettivo comune di diffonderla, lavorando insieme ma mantenendo la propria personalità nella diffusione di questa manifestazione ed espressione artistica.

Molto attivo, il gruppo propone annualmente mostre fotografiche, proiezioni, seminari, incontri e corsi per avvicinare il maggior numero di persone alla fotografia.

www.circolofotograficoabbiatense.com