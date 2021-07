Camera Condominiale Varese: un welfare state con l’occhio al territorio, partendo dalla scuola

La cultura è alla base della società e ci identifica come persone, rendendoci indipendenti. E’ libertà, vita, è un bene che non si può pretendere da terzi. E soprattutto, la cultura, ci è indispensabile nella vita quotidiana per offrirci stimoli, spingerci al ragionamento e sviluppare il buon senso.

E’ proprio in questo contesto di welfare state, inteso come sistema sociale diretto a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, che si inserisce il percorso virtuoso intrapreso dalla Camera Condominiale di Varese e dal suo gruppo di lavoro capitanato dal direttore generale Andrea Leta.

L’intento da perseguire? “Incidere sul tessuto sociale varesino attraverso il raggiungimento dei migliori standard di formazione, anche attraverso il costante aggiornamento di amministratori di condominio competenti e capaci, onesti e professionali”, ha avuto modo di sottolineare Leta nel rendere pubblico il suo programma di sviluppo associativo.

E se la sigla di un “patto etico” con l’Associazione imprenditori Europei ha connotato sin dall’inizio la mission della Camera varesina, tracciando la strada per il sostenimento reciproco delle professioni e in vista di una sempre maggiore osmosi multidisciplinare fra i soggetti che a diverso titolo operano in campo edilizio, le basi per portare a soluzione anche i problemi più difficili di imprese e mandatari sembrano assai solide.

Approntati e varati i corsi abilitanti per amministratori condominiali, rivolti a giovani diplomati oltrechè a contabili, tecnici e giuristi desiderosi di mettersi in gioco o di dare una svolta alla propria vita lavorativa, non basta formare una nuova figura professionale di tal guisa e renderla pronta ad affrontare le nuove sfide del nuovo millennio e l’applicazione delle recenti riforme legislative in materia.

Serve una sempre più profonda integrazione con il territorio, e soprattutto un confronto continuo con il mondo della scuola teso a rendere davvero fruibile il percorso formativo individuale dei giovani studenti: ecco dunque – quale ultima e poderosa iniziativa – la consegna di ben dieci borse di studio ai neodiplomati di un Istituto della provincia di Varese per la frequenza gratuita al corso di amministratori condominiali.

Un “focusing event” di tutto rispetto, che il sodalizio varesino ha realizzato in tempi record e che – nel restituire la giusta importanza alla collettività condominiale territoriale – apre importanti finestre di opportunità, avviando fattive politiche di welfare tese a mitigare gli effetti socioeconomici provocati dalla pandemia e a trasformare in “occasione” questa realtà vulnerabile che stiamo vivendo.

Per aspera ad astra, dunque, e attraverso le difficoltà… fino alle stelle. Un motto promessa che ci guida verso il futuro, grazie al quale abbiamo già superato inimmaginabili avversità.