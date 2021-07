Castellanza, a 90 anni Luigi supera di nuovo l’esame teorico della patente

È successo all’autoscuola Albatros di Castellanza, dove ieri, martedì 6 luglio Luigi Broglia all’età di 90 anni ha superato l’esame teorico della patente.

Nato nell’ottobre del 1931, Luigi aveva smesso di guidare qualche anno fa. Il suo desiderio era però quello di riavere con sé la propria patente, quindi si è iscritto nuovamente a scuola guida. «Ha voluto riottenerla per uno sfizio personale e si è impegnato tanto per riottenerla – commenta Mariella Carpino -. La prima volta non ha passato l’esame, ma non si è abbattuto e ci ha riprovato di nuovo. È stato contentissimo, non se l’aspettava, si è impegnato molto per superare i quiz».