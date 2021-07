A Castiglione Olona una domenica di arte e spettacolo

Due appuntamenti domenica 18 luglio al Castello di Monteruzzo. L’Assessorato alla Cultura e Marketing Territoriale della Città di Castiglione Olona presenta lo spettacolo teatrale “E.R.O.S.S. – Efferato Recital Occasionale Semiserio sul Sesso”con la compagnia Connessioni Teatro, inserito nel programma delle diverse iniziative estive che animeranno L’Isola di Toscana in Lombardia.

Grazie al successo di pubblico della rassegne teatrali nel borgo, la compagnia teatrale castiglionese Connessioni Teatro torna a collaborare con il Comune di Castiglione Olona mettendo in scena una divertente, dissacrante e poetica storia da loro stessi ideata, diretta ed interpretata, sul sesso ed i suoi diversi aspetti.

Il sesso racchiude in sé poesia, dramma e commedia. Espliciti o nascosti, lo spettacolo “E.R.O.S.S.” racchiude tutti questi aspetti e li affronta attraverso le parole del passato e del presente recitate dagli attori Alessandra Fiori, Sabrina Sbrana, Simone Corà, Matteo Bezzecchi con l’accompagnamento musicale di Patrizio Pedotti.

L’ingresso, fino ad esaurimento posti, è di € 10,00 a persona ed è obbligatorio prenotarsi contattando il numero 0331.858301 dal martedì al sabato con orario 9.00- 12.00 e 15.00-18.00

In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.

Sempre domenica 18 luglio “L’arte incontra il borgo“, mostra collettiva per le vie del Centro Storico, organizzata dall’Associazione Artistica KubeArt dalle ore 9.00 alle ore 19.00: un’esposizione di arte libera lungo le vie del borgo di Castiglione Olona (Piazza G. Garibaldi)

Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, la manifestazione è la prima a livello nazionale a dare l’opportunità a tutti gli artisti di esporre le proprie opere con la finalità di promuovere l’arte come mezzo di comunicazione ed evoluzione culturale.

Nel sua agire artistico, KubArt intende contribuire alla valorizzazione del centro storico castiglionese, cuore della città e vero e proprio museo a cielo aperto e per questo motivo l’iniziativa vuol essere la prima di una serie di proposte artistiche che questa associazione organizzerà sul territorio.

Per maggiori informazioni: www.kubeart.international