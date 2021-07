A Castronno ufficio postale aperto solo tre giorni la settimana, il sindaco protesta

Poste Italiane riduce l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio del comune di Castronno e il sindaco Giuseppe Gabri si oppone e chiede all’azienda di tornare sui suoi passi. È una battaglia a colpi di “raccomandate” e pec quella tra Poste Italiane e il primo cittadino di Castronno.

Tutto è partito dalla comunicazione da parte di Poste della decisione tenere aperto l’ufficio postale solo tre giorni a settimana.

«È con immenso stupore che ho appreso la vostra discutibile decisione di ridurre a tre i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale sito nel Comune di Castronno, tenuto conto che tale ufficio è il punto di riferimento per ben oltre 5.000 Castronnesi, a cui si aggiungono anche i cittadini dei paesi attigui – ha scritto il sindaco Gabri – .

Ritengo infatti che non sia possibile limitare a soli tre giorni alla settimana la possibilità per la popolazione di accedere ai vostri servizi postali e finanziari, oltretutto tenuto conto che la maggior parte dei fruitori di tali servizi sono persone anziane, che non hanno confidenza con gli strumenti informatici e pertanto possono accedere ai vostri servizi unicamente recandosi di persona presso l’Ufficio Postale».

Per queste ragioni il sindaco chiede che venga ripristiano l’orario a sei giorni la settimana, da lunedì al sabato.

Richiesta, come si dice, rispedita al mittente. «In merito alla richiesta di informazioni sulla rimodulazione degli orari nel Comune di Castronno, Poste Italiane precisa anche durante il periodo estivo garantirà una presenza capillare e continuativa anche in provincia di Varese – rispondono i responsabili dell’azienda – . Gli unici interventi di rimodulazione rispetto ai tradizionali orari di apertura al pubblico riguarderanno i periodi dal 5 luglio al 24 luglio e dal 2 agosto al 25 agosto, quando l’ufficio sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.35. Nella settimana dal 26 al 31 luglio e dal 26 agosto, l’ufficio postale seguirà gli orari standard. A Castronno, infine, è disponibile un ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti», conclude Poste Italiane.

La risposta non ha soddisfatto il sindaco di Castronno: «Ho risposto con una pec. Non credo cambierà molto ma era giusto che spiegassi perché credo sia importante tenere aperto l’ufficio tutta la settimana. La limitazione dei giorni di apertura unita ai rigidi protocolli sanitari per l’accesso agli uffici, comporta il concentrarsi degli utenti ed è probabile che si formino lunghe code al di fuori dell’ufficio postale nelle giornate più calde dell’anno, con forti disagi soprattutto per i soggetti più deboli, che spesso sono quelli che non sono in grado di accedere ai servizi on line. Secondo Poste Italiane nel periodo estivo si registra un calo degli utenti. Ebbene- conclude il sindaco – ritengo che l’offerta di un servizio essenziale non dovrebbe sottostare alla mera logica di mercato della domanda/offerta, tanto più che quest’anno è stato registrato nel primo trimestre un utile per Poste Italiane di oltre 400 milioni di euro. Forse sarebbe opportuno investire una parte di questi utili per assumere personale e non procedere alle chiusure estive. Ho chiesto ripensino alla decisione di ridurre l’orario. Vediamo ora cosa succederà»