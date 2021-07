Chiuso un tratto di Briantea a Malnate, il sindaco: “Speriamo di risolvere entro lunedì sera”

Da domenica sera – 25 luglio – è chiuso un tratto di Briantea, la strada principale di Malnate. Come disposto dai Vigili del Fuoco, via Varese è stata interdetta al traffico per la messa in sicurezza di un cedimento di un muro di contenimento di una corte in via Gramsci, strada che passa sopra l’arteria Statale.

La Polizia Locale di Malnate ha lavorato fino a notte fonda con l’ausilio della Protezione Civile cittadina per gestire al meglio la situazione. Il traffico, anche tramite l’ordinanza firmata dal Sindaco – presente fino a tarda sera con il vicesindaco e i tecnici del Comune – (DET_ORDI_107_2021), è stato interdetto nel tratto di Briantea sottostante la Chiesetta di San Matteo, da via Mazzini a via Gramsci. Nella mattinata di lunedì non si sono segnalati incolonnamenti o grandi rallentamenti.

Gli operatori comunali hanno posizionato dei new jersey di cemento alla Folla per consentire il transito solo ai “veicoli leggeri” (auto, moto, ciclomotori e furgoni e piccoli pulmini), così da poter utilizzare come strade alternative via Gramsci per chi va in direzione Varese e via Rimembranze per chi invece viaggia verso il centro di Malnate. Transito invece interdetto per i mezzi pesanti e il trasporto pubblico locale. Proprio per i pullman di linea sono in corso delle valutazioni per delle tratte alternative, anche perché le Fontanelle sono transitabili ma la chiusura di via Ravina per lavori non permette il passaggio di pullman.

Dei cartelli di avviso sono stati affissi nella notte per segnalare le modifiche alla viabilità sin da Solbiate Comasco; la Briantea è percorribile fino al Municipio per chi proviene da Como.

Il commento del Sindaco Irene Bellifemine nella mattinata di lunedì: «Ieri sera sono riuscita a far fare una prima valutazione dall’ingegnere strutturista, il quale però anche lui ha confermato la necessità di chiudere completamente la strada in via precauzionale. Questa mattina farà l’approfondimento e valuteremo. Spero di dover lasciare chiuso solo oggi per la messa in sicurezza».