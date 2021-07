Il tratto di Briantea a Malnate per ora non riapre, Malnate chiede supporto al Prefetto

Da domenica sera il tratto di Briantea di Malnate tra via Gramsci e via Mazzini è chiuso al traffico. Una situazione di emergenza, dopo che i vigili del fuoco hanno deciso di interdire il passaggio per motivi di sicurezza a causa di una crepa che si è formata in un muro di una abitazione privata che dà sull’arteria statale.

A fare il punto della situazione, nella serata di mercoledì 28 luglio, è il sindaco Irene Bellifemine, che spiega: «Stiamo lavorando per risolvere il problema, anche grazie alla collaborazione positiva dei proprietari, che nella corte in questione hanno già iniziato i lavori di messa in sicurezza. Proseguono le valutazioni ingegneristiche e geologiche e, fino a quando non avremo risposte precise a riguardo, non possiamo sbilanciarci sulla riapertura della strada».

«Ho chiesto una conferenza dei servizi con i Prefetto – prosegue la prima cittadina malnatese – così che le autorità superiori possano aiutarci perché la strada chiusa causa problemi non solo a Malnate ma anche ai paesi limitrofi. Capiamo le problematiche di chi deve allungare la strada per andare a lavorare ma davanti a calamità naturali siamo impotenti e come sindaco non posso assumermi la responsabilità di aprire senza la dovuta sicurezza; abbiamo tutti in mente le immagini dei fiumi di fango, anche molto vicini a noi. Finché non ci saranno le condizioni, la situazione resterà questa».

E il sindaco nega anche la possibilità di variazioni alla viabilità: «Mettere un semaforo alternato in via Gramsci significherebbe avere macchine incolonnate nel centro storico facendo diventare la via, che è stretta, una tangenziale pericolosa per i pedoni. Il comandante della Polizia Locale ha fatto i dovuti ragionamenti ma ha dovuto scartare l’idea. Purtroppo, al momento, anche l’apertura di una carreggiata sulla Briantea non risulta sicura, quindi la viabilità fino a comunicazioni differenti non cambierà».