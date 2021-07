I tempi si allungano, il tratto di Briantea a Malnate rimarrà ancora chiuso

Da domenica sera la Briantea a Malnate, più precisamente il tratto di via Varese che da via Mazzini va a via Gramsci è stato interdetto al traffico per un cedimento di un muro che ha costretto i vigili del fuoco a disporre la chiusura per motivi di sicurezza.

Nella serata di lunedì 26 luglio, a 24 ore dalla chiusura e dopo una lunga giornata di lavoro per risolvere la situazione, il sindaco malnatese Irene Bellifemine non ha buone notizie: «Speravamo di riuscire a mettere in sicurezza entro oggi ma così non è stato possibile. Il muro in questione è nella parte bassa di competenza comunale, ma nella parte superiore è privato e dobbiamo fare l’ordinanza di messa in sicurezza verso i proprietari. Anche loro in quanto privati devono compiere le dovute opere di ripristino e la valutazione non è così semplice. Non sappiamo quantificare il tempo, ma temo che non potremo riaprire il tratto di strada prima di due giorni. Fino a quando non avremo una valutazione ingegneristica che ci conferma la possibilità di aprire almeno una corsia, rimarrà in vigore l’ordinanza di questa mattina con le relative limitazioni del traffico».