Briantea, Fontanelle e via Gramsci: la situazione viabilità a Malnate

Il maltempo di domenica 25 luglio ha portato qualche disagio a Malnate, non solo per la pioggia e il vento, ma il cedimento del muro di contenimento di una corte di via Gramsci ha messo in moto una serie di concause che hanno portato diversi effetti anche sulla viabilità cittadina. Sono tre in particolare i punti nevralgici del traffico in città: la Briantea, chiusa per un tratto di via Varese, via Gramsci e le Fontanelle.

BRIANTEA

La strada è ancora chiusa nel tratto tra via Mazzini e via Gramsci. Per chi proviene da Varese ed è diretto verso il centro di Malnate – o comunque verso Como – potrà fare la salita di via delle Rimembranze, quella che costeggia il cimitero.

VIA GRAMSCI

In direzione Varese, invece, via Gramsci è percorribile in discesa solo fino al cimitero, senza la possibilità di tornare sulla Briantea. Per raggiungere Varese, quindi, o si percorre Gurone e poi andare a prendere la tangenziale Ss712 dalle Fontanelle, oppure tramite la Birlinghina e Cantello.

FONTANELLE

Ricordando che i lavori in corso a Gurone non avevano chiuso la strada delle Fontanelle, i lavori di via Ravina sono stati sospesi. La strada era stata chiusa per un paio d’ore nel pomeriggio di domenica per un albero abbattuto dal maltempo. Si può quindi salire dalla Fontanelle verso Gurone, anche se poi sarà obbligatorio girare verso via Redipuglia, mentre in uscita da Malnate si può percorrere via Ravina e andare a prendere la strada delle Fontanelle senza passare per il centro storico di Gurone.