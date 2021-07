Lavori in corso a Malnate, il punto su tempi e viabilità

Periodo di grandi lavori a Malnate. Dal centro cittadino a Gurone, fino alla ciclopedonale tra Rovera e San Salvatore, sono in corso studi e opere che andranno avanti anche nelle prossime settimane e porteranno a modifiche della viabilità.

Abbiamo chiesto all’assessore con delega ai lavori pubblici, Davide Feleppa, di fare il punto sull’avanzamento delle opere e sulle tempistiche.

Piazza Libertà e via Brusa

I lavori di relining della fognatura stanno interessanto il centro cittadino, con il cantiere aperto da piazza Libertà a via Brusa. «È un lavoro pensato e progettato da tempo – spiega l’assessore -, addirittura lo commissionò Piero Battatini, l’assessore che mi ha preceduto. Si tratta di una tecnologia innovativa che minimizza l’impatto, ma che chiede 4 settimane di tempo. Ci sono due scavi, uno di entrata e uno di uscita per poter installare questa “calza” che verrà posizionata all’interno delle tubature. L’innesto è programmato per il 26 luglio, dopo le valutazioni e il collaudo, secondo il cronoprogramma i lavori finiranno il 6 di agosto, con ripristino normale viabilità. È importante sottolineare che questo intervento chiude la responsabilità del comune: da ora in poi tutte queste opere saranno in carica ad Alfa».

Gurone

I lavori che interessano via Ravina e la zona antistante la Chiesa di Gurone stanno andando avanti da qualche settimana, ma sarà un lavoro lungo e su più tratti, che si protrarrà per mesi. «I lavori in programma – commenta Feleppa – riguardano un tratto di impianto abbastanza lungo, da via Oslavia alla Chiesa e poi da via Redipuglia a via Campagnetta. È un lavoro pensato in due fasi: la prima, che si dovrebbe chiudere con i primi di agosto, si stanno svolgendo nei pressi della parrocchia di Gurone; ci sarà poi una interruzione ad agosto e da fine agosto riprenderanno i lavori da via Adua a via Campagnetta per circa 6 settimane. In quella zona i cedimenti erano diventati un problema, quindi abbiamo chiesto un lavoro risolutivo a Lereti, che sostituirà tutto il tratto di acquedotto e rifarà gli allacciamenti. La viabilità verrà modificata anche in base al posizionamento del cantiere. La strada delle Fontanelle in questi giorni è transitabile, ma a lavori in corso potrebbe essere chiuso l’incrocio.

Ciclopedonale Rovera – San Salvatore

Chiusa da fine maggio per un cedimento, sono in corso gli accertamenti da parte del Comune per capire come agire per sistemare o trovare una soluzione temporanea. «Abbiamo dato incarico a studio – analizza l’assessore Feleppa – per capire la fattibilità sul tipo di intervento da eseguire. Gli uffici comunali non hanno le competenze per capire le cause: per dare una soluzione serve un professionista del ramo. Servirà anche per avere un quadro economico. Prima avremo questo strumento in mano, prima potremo capire come agire. Intanto stiamo pensando a una soluzione temporaneo con una passerella che permetta di transitare sulla ciclabile in sicurezza, proprio perché sulle tempistiche non riusciamo a dare date certe».