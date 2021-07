Crepe in un muro di contenimento, chiusa via Varese a Malnate

Via Varese (S.S. 342) è stata chiusa questa sera sera, domenica 25 luglio, per messa in sicurezza di un cedimento di un muro di contenimento di una corte in via Gramsci a Malnate

«Stiamo collaborando con i comuni di Varese, Vedano Olona, Solbiate con Cagno e Binago per predisporre la segnaletica atta a deviare il traffico e garantire l’opportuna comunicazione agli automobilisti – ha spiegato in un post il sindaco di Malnate Irene Bellifemine- .

La direzione consigliata per raggiungere Varese è da Vedano Olona, quella per raggiungere la Svizzera è dal valico di Bizzarone.

Il traffico sarà difficoltoso e si chiede di attenersi in maniera rigorosa alle indicazioni. Seguiranno aggiornamenti relativi al ripristino regolare della circolazione».