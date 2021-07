Chiuso il tratto di Briantea a Malnate, un’ordinanza con tutti i provvedimenti viabilistici

Nella giornata di giovedì 29 luglio il Comune di Malnate ha pubblicato l’ordinanza (n. 111 del 29/07/2021) riguardo all’istituzione di provvedimenti viabilistici temporanei in via Gramsci, via Mazzini e via Dante a seguito della chiusura del tratto di via Varese (ex Ss 342) dall’intersezione con via Mazzini fino a via Gramsci per la messa in sicurezza muro di contenimento.

Nell’ordinanza vengono riportati tutti i i provvedimenti viabilistici da adottare fino ad ulteriore provvedimento:

– in via Kennedy intersezione via Sonzini obbligo di svolta a sinistra dei veicoli trasporto merci con m.p.c. superiore ai 35 q.li eccetto accesso alle attività industriali, artigianali e commerciali poste in area industriale o fino alla rotatoria di via Kennedy/Settembrini;

• in Via Kennedy (dall’intersezione con via Settembrini), Martiri Patrioti e Garibaldi divieto di transito per i veicoli per trasporto merci con m.p.c. superiore a 35 q.li;

• in via Garibaldi, nel tratto di strada compreso fra via Conconi e piazza Repubblica divieto di transito eccetto residenti, i veicoli diretti all’interno delle proprietà o alle attività commerciali in loco, ai veicoli diretti al Cimitero di Malnate, ai veicoli d’emergenza ed autorizzati dallo scrivente Comando con conseguente deviazione del traffico in direzione Varese verso sinistra (via Conconi/Matteotti);

• in piazza Repubblica obbligo di svolta a sinistra per deviazione del traffico direzione Varese verso via Garibaldi;

• in via Mazzini intersezione via Varese obbligo di svolta a destra in via Varese direzione Como;

• in via Gramsci, istituzione di senso unico di marcia da via Varese a via Rimembranze con deviazione del traffico ed obbligo di svolta a sinistra proseguendo sulla via Rimembranze in direzione Malnate-Como;

• in via Gramsci, nel tratto compreso tra il civico 31 e via Rimembranze, istituzione di senso unico di marcia in direzione via Rimembranze con obbligo di svolta a destra sulla stessa per tutte le direzioni;

• in via Dante, divieto di transito con accesso consentito ai soli residenti del centro storico, ai veicoli diretti all’interno delle proprietà, ai veicoli diretti al Cimitero di Malnate, ai veicoli d’emergenza ed autorizzati dallo scrivente Comando.