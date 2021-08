La Statale Briantea da Malnate per Varese resta chiusa

La Statale Briantea da via Mazzini a via Gramsci resta chiusa al traffico. La viabilità tra le province di Varese e Como dal 25 luglio è deviata su diverse strade e la soluzione non arriverà a breve.

Galleria fotografica Briantea chiusa al traffico dopo il maltempo 4 di 8

“La situazione – spiega il sindaco Irene Bellifemine – è molto complessa perché siamo di fronte a un muro antico. È necessario uno studio geologico, ma per farlo occorre che la zona sia in sicurezza. È un po’ un gatto che si morde la coda”.

Il Comune, visto che l’area interessata dai problemi infrastrutturali è privata, aveva subito emesso una ordinanza che dava quindici giorni ai privati per risolvere il problema. Nel frattempo ci sono state alcune evoluzioni che hanno messo in luce diverse difficoltà.

“Giovedì scorso – prosegue il sindaco – abbiamo incontrato il Prefetto insieme con i comuni di Olgiate comasco e Vedano Olona, il comandante dei carabinieri di Varese, i vigili del fuoco e la Provincia. Per analizzare i problemi sulla viabilità dell’intera area è stata fatta una valutazione sulla segnaletica della mobilità stradale modificata ritenendola corretta. Questa verrà ulteriormente potenziata cercando di deviare il traffico a monte e a valle di Varese. Insieme con queste istituzioni pubbliche c’era il legale del privato. Questo ha adempiuto ai primi punti dell’ordinanza e abbiamo concesso una proroga di sei giorni per il progetto per la messa in sicurezza e il ripristino. Entro il 20 agosto ci diranno come intendano proseguire. Il Prefetto intanto ha chiesto di collaborare con il comune e i tecnici stanno lavorando insieme”.

I tempi, visto anche il periodo estivo, si allungano con il rischio che l’impegno per il privato sia economicamente troppo gravoso.

“Il nostro obiettivo – conclude la Bellifemine – è quello di riaprire almeno una corsia entro fine agosto. Nel frattempo però, qualora il privato non possa adempiere, stiamo già studiando come intervenire direttamente con l’Amministrazione”.

Per ora quindi la viabilità rimarrà invariata, con l’impossibilità di utilizzare un tratto della Statale Briantea tra via Mazzini e via Gramsci e quindi per raggiungere Varese è necessario seguire le indicazioni con le deviazioni previste.