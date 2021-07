Ciclista investito a Castronno, traffico all’uscita dell’autostrada

A Castronno si è verificato un incidente stradale con l’investimento di un ciclista all’altezza della rotonda all’uscita dell’autostrada A8. Sul posto è intervenuta la polizia locale per regolare il traffico e un’ambulanza dell’Sos di Azzate. Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte.