Cocciniglia, al via gli interventi sugli alberi di Busto Arsizio

Saranno eseguiti nei prossimi giorni gli interventi fitoiatrici sulle piante colpite dalla takahashia japonica, un tipo di cocciniglia capace di colonizzare numerose specie.

Lo comunica l’assessore al Verde Laura Rogora che ha sollecitato Agesp Attività Strumentali a provvedere alla cura delle essenze infestate dal parassita di origine asiatica, indesiderato ospite del nostro territorio.

Saranno effettuati due trattamenti a distanza di 30 giorni l’uno dall’altro nelle vie Vizzola, Togliatti, Magenta (tratto da via Novara a via Madonna del Monte, XIV Maggio (incrocio via Novara/via Magenta), per Cassano e nel parco del Museo del tessile.

Il trattamento si svolgerà nelle ore notturne e i residenti saranno informati tempestivamente tramite cartelli posizionati in loco su cui sarà anche specificato che durante l’intervento si dovranno tenere le finestre chiuse.

«L’attenzione al verde consiste anche nel prendersi cura del patrimonio naturale con interventi tempestivi che possano scongiurare la proliferazione dei parassiti in altre zone del territorio» – afferma l’assessore Rogora.