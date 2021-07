Dal Portogallo arriva il duo Miramar, il concerto ai Giardini Estensi di Varese

Per la rassegna Black & Tube un evento unico nel suo genere, raffinato e intenso tra sonorità e immagini che si ispirano all’Oceano con due dei più interessanti musicisti portoghesi. Giovedì 22 luglio, sul palcoscenico dei Giardini Estensi arriva Miramar di Frankie Chavez & Peixe.

Anche se provengono da diverse esperienze musicali, i portoghesi Frankie Chavez e Peixe sono uniti dal loro originale approccio con la chitarra.

Peixe è da più di venti anni sulla scena del rock portoghese e vanta due sorprendenti dischi da solista “Apneia” e “Motor” nei quali esplora le innumerevoli possibilità del suo strumento. Sin dal suo debutto nel 2010, Frankie Chavez ha costantemente dimostrato di essere uno dei musicisti più innovativi della sua generazione. Ispirato dal folk, dal blues, così come dal classic rock, ha portato la sua musica sempre più lontano, sia con la band che come one-man-band, in completa simbiosi con lo strumento che c’è stato fin dall’inizio: una chitarra.

Line Up:

Frankie Chavez acoustic and Portuguese guitar Weissenborn

Peixe acoustic and electric guitar

Evento Filmstudio90 in collaborazione con Black & Blue e Tube Agency.

Ore 21.00, ingresso 15€ intero, 13€ ridotto info prevendite su filmstudio90.it

Biglietti ancora disponibili in cassa dalle ore 20.00