Daniele Parrino presenta la squadra di Uniti per Vergiate: “Per noi una campagna elettorale col sorriso”

Daniele Parrino, vicesindaco uscente e candidato sindaco di Uniti per Vergiate alle prossime amministrative, presenta la sua squadra. Ma prima un particolare non da poco: in lista non ci sarà il sindaco Maurizio Leorato, che si appresta a chiudere il suo secondo mandato da “meteora”, come si è definito.

Il suo sarà però appoggio solido e fiducioso verso il futuro della civica che lo ha sostenuto il questi anni: «Sono convintissimo che Daniele, con il quale ho lavorato benissimo, sia la persona migliore per guidare il comune, perché è competente e perché ha una grande capacità di fare squadra e unire. Lascio questa esperienza con la consapevolezza di avere un gruppo forte che cercherà di portare avanti il cammino fatto in questi anni. Sarò comunque sempre disponibile a confrontarmi, a dare consigli e a portare la mia esperienza a supporto di questa squadra».

Coesione e continuità sono le parole cardine del gruppo che si appresta a presentarsi al voto: «Una lista che, seppur con molti volti nuovi (sono tre le candidate consigliere espressione della maggioranza uscente e nove le nuove proposte, ndr), vuole portare avanti una modalità amministrativa che ci ha contraddistinto fino ad oggi – ha spiegato Parrino -. Una modalità basata sull’apertura, sul confronto e sul dialogo. I candidati consiglieri, oltre a condividere i valori che ci uniscono, sono espressione di una comunità attiva e rappresentano il comune e tutte le sue frazioni».

In campo, al fianco del candidato sindaco, anche molti giovani tra cui due “under 30”, per Parrino «un ulteriore valore aggiunto». Arrivano invece dall’amministrazione uscente tre candidate che hanno deciso di rimettersi in gioco: Monica Colombo, Stefania Gentile e Antonella Paccini, impegnate da tempo nella politica vergiatese.

«Oggi abbiamo presentato i volti che ci accompagneranno in questa campagna elettorale che vogliamo vivere con il sorriso e in modo costruttivo. Per noi ci saranno avversari ma mai nemici e ci piacerebbe che questo venga rispettato da tutti. A settembre partiremo poi con la campagna elettorale vera e propria».

La lista Uniti per Vergiate che sostiene Daniele Parrino è composta da: Rosella Monti, Marino Facchin, Federica Angoli, Fabio Fiore, Erminia Viganò, Franco Vuono, Arianna Roaro, Federico Bonetti, Luigi Suanno, Monica Colombo, Stefania Gentile e Antonella Paccini