Discoteche, Corbetta (Lega): “Governo ascolti Lombardia e CTS: riaprire questo weekend”

“Il governo ascolti l’appello che arriva dalla Lombardia e riapra, già a partire da questo weekend, discoteche, sale da ballo e circoli ricreativi con le modalità di sicurezza già definite e approvate dal comitato tecnico scientifico”. Così Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega e primo firmatario della mozione per la riapertura delle discoteche approvata ieri al Pirellone.

“Ieri la mozione proposta dal Carroccio – continua Corbetta – è stata approvata praticamente all’unanimità, evidenziando la volontà trasversale di tutte le forze politiche a favore delle riaperture”.

“Tenere chiuso non è solo inutile ma è anche dannoso. Dannoso per l’economia, in quanto si va a condannare migliaia di imprese alla chiusura definitiva e 100mila persone alla disoccupazione, nonché deleterio anche per la salute, poiché si aumenta il rischio di dover assistere a feste abusive, rave party e assembramenti senza nessun controllo”.