Dispositivi medici: cosa sono, come si classificano e dove acquistarli online

Quando si fa riferimento ai dispositivi medici ci si rivolge a tutti gli strumenti utilizzati in medicina per le fasi di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia e trattamento di una malattia, ma anche attenuazione di una malattia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap. I dispositivi medici vengono impiegati anche durante le procedure di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico.

È evidente, dunque, che sia necessario classificarli in categorie in base all’utilizzo in cui possono essere impiegati. Più nello specifico si parla di apparecchiature elettromedicali, dispositivi di protezione, disinfettanti, misuratori di pressione, termometri, prodotti diagnostici, arredi, dispositivi di infusione e nutrizione, sterilizzazione, varie tipologie di dispositivi, aghi per biopsia e aspirazione.

Il catalogo predisposto da Medical Center mette a disposizione una serie di dispositivi medici, per ognuna delle categorie appena elencate e acquistabili direttamente e con estrema comodità tramite le piattaforme online. Per quanto riguarda i dispositivi medico chirurgici, ad esempio, la gamma dei prodotti forniti comprende – tra le molteplici offerte di prodotti – aghi, siringhe, guanti, elettromedicali, dispositivi per ginecologia, dispositivi ortopedici e molti altri ancora.

Tutti i dispositivi medici nel dettaglio: apparecchi elettromedicali, di protezione e disinfettanti

Tra i dispositivi medici, come sopra anticipato, vi rientrano anche le apparecchiature elettromedicali, i quali a loro volta includono defibrillatori, apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali, quali pulsossimetri e saturimetri, aerosol, docce nasali e cannule nasali per ossigenoterapia.

La categoria dei dispositivi di protezione è, invece, composta da guanti, occhiali e mascherine, camici monouso, divise e accessori, abbigliamento, quindi camici per operatori sanitari, e kit.

I prodotti disinfettanti, inclusi nella linea di Medical Center, rappresentano ottime soluzioni per uccidere e allontanare batteri, virus, funghi, protozoi, che fanno diminuire il rischio di infezione per persone o di contaminazione di oggetti o ambienti.

Per quanto riguarda i misuratori di pressione, le apparecchiature biomedicali usate per la misura massima, sistolica, e quella minima, diabolica, della pressione arteriosa, Medical Center offre sia la versione manuale, sia quella analogica digitale. Così come termometro digitale, infrarossi e termometro tradizionale.

I prodotti diagnostici e i vari dispositivi medici

Oltre ai dispositivi medici precedentemente individuati, ne esistono specifici per la diagnostica dell’oftalmologia, otorino e test diagnostici rapidi; mentre altri sono dedicati alla nutrizione e all’infusione, quindi aghi e siringhe, deflussori per infusione endovenosa, deflussori per nutrizione enterale, pompe elastomeriche, pompe di infusione e nutrizione, prolunghe, rubinetti e rampe per infusione e sondini per nutrizione enterale.

Gli altri vari dispositivi medici, forniti da Medical Center, comprendono speculum, bisturi, lenzuolini e aghi per biopsia e aspirazione, ma anche prodotti di sterilizzazione, quali buste e rotoli di sterilizzazioni, termosigillatrice e indicatori.

I dispositivi medici comprendono anche le terapie fisiche domiciliari e le terapie respiratorie, nonché supporti di arredo, quali lettini da visita, carrelli in acciaio inox e tecnopolimero per garantire una maggior durata, resistenza, sicurezza, igiene e maggior manovrabilità.

L’intera linea di dispositivi medici messi a disposizione da Medical Center sono consultabili, selezionabili e acquistabili online, tramite la piattaforma dedicata, sulla quale sono disponibili anche i costi dei singoli prodotti e le caratteristiche specifiche.