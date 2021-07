Dolore e cordoglio per la morte di Federico: “Sapeva mettersi sempre a disposizione”

Dolore e cordoglio per la morte di Federico Calzati, il ragazzo di 21 anni deceduto in seguito all’incidente di venerdì 2 luglio a Rancio Valcuvia.

Nella zona dove abitava, a Cuvio e in tutta la valle, era molto conosciuto. Tra i tanti messaggi di cordoglio, ci sono quelli commossi e sentiti dei compagni di squadra e della società dove militava fin da quando era piccolo, la Valcuviana. Cresciuto sui campi dell’oratorio, era approdato in primo squadra, protagonista della promozione in Seconda Categoria.

«Non avrei mai voluto scrivere queste parole a tutta la famiglia della Valcuviana. Purtroppo venerdì notte, a seguito di un incidente stradale, ci ha lasciato un ragazzo che giocava in prima squadra. Federico era un ragazzo molto riservato, ma vero uomo di spogliatoio, pronto a sacrificare i suoi spazi per dare un aiuto ed un supporto vero ai suoi compagni. Vi chiedo di stringerci tutti in un virtuale abbraccio per essere vicini alla famiglia in questo tristissimo momento. VOLA LIBERO FEDERICO …… SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI …..!!!! R.I.P.», si legge sul profilo social della società sportiva.

Anche la delegazione provinciale di Varese della Lega Nazionale Dilettanti si stringe attorno a famigliari e amici di Federico: «La Delegazione Provinciale di Varese è vicina alla famiglia Calzati ed alla Società ACSD Oratorio di Cuvio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del giovane atleta Federico. Una morte prematura che lascia senza parole».