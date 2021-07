Dopo la pandemia a Taino rinasce la Pro Loco

A Taino è pronta a rinascere la nuova Pro Loco. L’associazione per la promozione del territorio si riunirà mercoledì 28 luglio, ore alle 20:45, in un’assemblea pubblica al Teatro dell’Olmo, dove verranno nominati i soci fondatori, il consiglio di amministrazione e la conseguente approvazione del nuovo statuto.

La possibilità di tesseramento, il programma, il nome e il nuovo logo saranno invece prestati al termine dell’estate, verosimilmente a settembre, sempre tramite assemblea pubblica al Teatro dell’Olmo.

L’assemblea di mercoledì 28 luglio avrà principalmente lo scopo di fondare la nuova Pro Loco, che a Taino manca da circa dieci anni.

Negli anni precedenti al covid, tuttavia in paese non sono mancate iniziative di interesse nate grazie al supporto di altri volontari, privati e non, come i membri dell’APS Gente di Lago, associazione giovanile con sede proprio al piano superiore del Centro dell’Olmo, gli instancabili “Dumitt” o l’Oratorio, che nel 2019 ha organizzato la scalata del campanile della chiesa parrocchiale.