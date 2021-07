Euro 2020, l’Italia torna a Wembley per la semifinale contro la Spagna

La vittoria sul Belgio ha portato ancora più entusiasmo e in tutta la Penisola ora i sogni sono colorati di azzurro. L’Italia tornerà in campo martedì 6 luglio (fischio d’inizio alle ore 21.00) a Wembley, il tempio del calcio inglese, per affrontare la Spagna, che si è qualificata a questa semifinale del campionato europeo battendo ai calci di rigore la Svizzera. La selezione di Roberto Mancini tornerà invece a Londra dopo la vittoria agli ottavi di finale contro l’Austria. (Foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio)

Negli ultimi anni sono state diverse le sfide tra Azzurri e Furie Rosse, tra amichevoli, Confederations Cup e qualificazioni ai mondiali, quando l’Italia di Ventura fallì l’approdo alla fase finale perdendo lo spareggio con la Svezia ma soprattutto non riuscendo a battere gli spagnoli nel girone di qualificazione. L’ultimo precedente agli europei sorride invece all’Italia: il 27 giugno 2016 la Nazionale di Antonio Conte superò 2-0 la Selecciòn agli ottavi di finale degli Europei giocati in Francia grazie alle reti di Chiellini e Pellè.

QUI ITALIA

Detto dell’umore alto e di una squadra che anche contro il Belgio ha dimostrato grande valore, l’infortunio di Spinazzola toglie un pezzo importante dello scacchiere azzurro e potrebbe anche portare un contraccolpo psicologico. Starà a Emerson Palmieri dimostrare di essere all’altezza del suo sfortunato compagno di squadra e non farlo rimpiangere. Per il resto, Roberto Mancini dovrebbe confermare le scelte fatte contro il Belgio: Donnarumma in porta, difesa con Bonucci e Chiellini centrali, Di Lorenzo a destra e, appunto, Emerson a sinistra. A centrocampo Jorginho regista con Barella e Verratti mezzali, Chiesa e Insigne ali del tridente che dovrebbe essere completato ancora da Immobile, preferito ancora a Belotti.

QUI SPAGNA

Anche Luis Enrique, selezionatore spagnolo ed ex allenatore della Roma, dovrebbe schierare un 4-3-3. In porta il basco Unai Simon, la linea difensiva dovrebbe prevedere Azpilicueta e Jordi Alba sulle fasce con Eric Garcia e Laporte al centro. Le chiavi della mediana dovrebbero essere affidate all’esperto Busquets, con Koke e la stellina Pedri a completare il reparto. In attacco il riferimento centrale sarà lo juventino Alvaro Morata, affiancato da Ferran Torres e Dani Olmo.

ARBITRO

Sarà il tedesco Felix Brych l’arbitro designato, che verrà assistito dai connazionali Borsch e Lupp; IV uomo sarà il russo Karasev, mentre al Var ci sarà l’altro tedesco Marco Fritz.

DOVE VEDERLA

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo. All. Luis Enrique.