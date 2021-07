Faber is back: tributo a De Andrè ad Arsago Seprio

Una serata di musica in tributo al cantautore Fabrizio De Andrè: l’appuntamento è per giovedì 22 luglio, ore 21, al centro Culturale Concordia con “Amico Faber tour”.

Nato da un’idea di Mario Sampaolo il cantante, i Faber is back hanno saputo raggiungere, grazie anche alla capacità tecnica dei suoi musicisti, palchi importantissimi come Teatri e club italiani di primo ordine come il Live Club di Trezzo, il Blues House di Milano e tanti altri. La band è composta da Sampaolo (voce), Luigi Giordano (basso), Fernando Tovo (chitarra), Claudio Fabbrini (chitarra), Simone Rossetti (violino-melodica) e Daniele Roveda (batteria).

L’ingresso è libero contingentato a partire dalle ore 20.15 senza prenotazione con numero di posti limitati.