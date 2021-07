“Felice di aver fatto del bene con la bici che ho creato”

Ne ha fatto di strada da quando aveva inventato una vernice che cambiava colore e con cui rendeva uniche le biciclette che progettava. Oggi Stefano Zellner ha 27 anni e disegna non solo biciclette. Lavora per una società nei pressi di Malpensa e progetta oggetti di design.

Lo avevamo incontrato nel 2016 a Bodio Lomnago, suo paese d’origine, e di lui ci aveva colpito la maturità fuori dal comune per un ragazzo poco più che ventenne. Di recente ha offerto una delle sue creazioni per una giusta causa: raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli. Lui ha messo una sua bicicletta e la sua generosità.

«Sono stati raccolti più di 17.000€ euro a favore della Fondazione Giacomo Ascoli Onlus nel corso di una serata – racconta -. Tra i premi della lotteria c’era anche la mia bicicletta. Ringrazio Varese Design Week che mi ha permesso di contribuire a questa causa importante. Ne sono davvero felice»

La “Heartbeat”, la bici, realizzata per la Fondazione Ascoli ha cerchi in alluminio verniciati nero opaco, telaio in alluminio con schizzi di vernice applicati su telaio nero lucido, manubrio, tubo e sella in carbonio.

Ora Stefano è a Matera a presentare le lampade che ha progetto, la sua nuova passione.

Le biciclette lo hanno portato lontano. Ci avevamo visto giusto.