Una festa in musica per far rivivere il vecchio forno di Casale Litta

Un’idea davvero bella e originale. Che coniuga musica e tradizione. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Matt de Casàa e numerosi volontari, per far tornare a vivere il vecchio forno, cuore pulsante del paese. Sabato 31 Luglio 2021 alle ore 21.00, si terrà a Casale Litta, presso Vicolo del Forno, un concerto di musica jazz e classica dal titolo “La voce della Fisarmonica“, autobiografia sonora di una vecchia Signora.

Betty Colombo sarà la voce recitante, mentre Alessandro Grosso e Mirko Carchen faranno l’accompagnamento musicale suonando la fisarmonica.

Il concerto ha l’obiettivo di far conoscere l’utilizzo della fisarmonica nei vari generi musicali: le musiche arrangiate infatti spazieranno dal blues al tango argentino. Ma non è questo il solo scopo della serata.

L’evento sarà anche l’occasione per l’inaugurazione del vecchio forno del paese, costruito nel lontano 1792 e ristrutturato grazie all’impegno di alcuni volontari del paese, ricordando anche coloro che si sono prodigati per il suo restauro e che oggi non ci sono più .

La storia racconta che il vecchio forno era utilizzato a turno dalle famiglie di Casale Litta per cuocere il pane e altri generi di prima necessità. Ogni famiglia doveva prenotare il proprio turno, e portare le proprie fascine di legna che servivano ad alimentare il fuoco.

Il concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0332-945636 (interno 1) durante gli orari di apertura al pubblico.

Durante la serata dalle ore 19.00 alle ore 20.30 gastronomia con il vecchio forno del paese, nel rispetto delle norme vigenti.