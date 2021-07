Finali scudetto under 19, la UYBA Giovani ci prova

Tempo di scudetto per la massima categoria giovanile del volley femminile. Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, la città campana di Agropoli ospita le finali nazionali Under 19 alle quali prende parte anche l’agguerrita UYBA Giovani Busto Arsizio affidata a coach Lorenzo Pintus.

La formazione bustocca è una delle 12 contendenti al titolo italiano e schiererà in campo alcune stelle come la palleggiatrice neo campionessa del mondo Under 20 Sofia Monza e Chiara Bressan, entrambe già inserite nella formazione di Serie A1 per l’anno prossimo.

Altre atleti interessanti sono Katarina Bulovic, Chiara Cucco e Valentina Colombo per un sestetto che proverà a farsi largo tra le migliori formazioni a livello nazionale. Il cammino delle Farfalle inizierà con un girone a tre squadre (gruppo A), tutto previsto nella giornata del venerdì, che comprende Busto Arsizio, la WeCondor Catania e il Fusion Team Venezia. Proprio il match con le venete sarà quello d’esordio per le ragazze di Pintus.

Le prime classificate di ognuno dei quattro gironi si qualificheranno per le semifinali, con le due vincitrici che si disputeranno il tricolore alle 11 di domenica 25 luglio. Busto (che ha collaborato con Orago in questa stagione di vivaio d’alto livello) arriva all’appuntamento forte del titolo provinciale e di quello regionale lombardo.