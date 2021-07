Finalissima di Euro 2020: a Wembley è Italia – Inghilterra

Un altro trofeo per gli Azzurri o il secondo titolo internazionale per i Tre Leoni? Sarà lo stadio londinese di Wembley a decretare il verdetto conclusivo del Campionato Europeo 2020 di calcio. Da una parte l’Italia di Mancini alla caccia del secondo trionfo continentale (dopo quello del ’68 “targato Varese” con le reti di Riva e Anastasi) a quindici anni dalla vittoria mondiale di Berlino; dall’altra l’Inghilterra allenata da Southgate il cui unico successo risale al mondiale del ’66 (sempre in casa, stesso stadio ma nella vecchia versione). Fischio di inizio alle ore 21, come di consueto: chi festeggerà alla fine?

LE FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA – INGHILTERRA ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Trippier, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

ARBITRO: Bjorn Kuipers (Ola).

I FATTI SALIENTI DELLA PARTITA (AGGIORNATI IN DIRETTA)

–