Finazzi spegne le sue prime 40 candeline

Finazzi spegne 40 candeline, un compleanno importante per un’azienda di riferimento nel settore della produzione, vendita e installazione di serramenti.

Un traguardo raggiunto grazie a un gruppo che è ormai una grande famiglia, un team di dipendenti e collaboratori che ogni giorno operano con professionalità e passione, per portare avanti una tradizione iniziata da Furio Giacobbo nel 1966 a Morazzone come officina meccanica, trasformata poi nel 1981 a Casale Litta in azieda specializzata in serramenti.

Tiziano Giacobbo, Gianni Tiziani, Paolo Giacobbo, Marco Giacobbo e Fabio Giacobbo, gli attuali titolari della Finazzi, hanno voluto ringraziare tutti i loro dipendenti e collaboratori con una serata di festa al Camponovo.

Un traguardo, quello dei 40 anni, che non è un arrivo, ma una nuova partenza, perché da Finazzi si guarda al futuro senza stare fermi, investendo nella produzione e nell’aggiornamento dei propri dipendenti, attraverso corsi di posa e con l’ottenimento di certificazioni di prodotto e di qualità che contraddistinguono il marchio Finazzi.

Esperienza, competenza e affidabilità sono i pilastri dell’attività di Finazzi, che con l’ausilio di tecnologie all’avanguardia e impianti di produzione di ultima generazione, è in grado di realizzare serramenti su misura certificati e di alta qualità, rigorosamente Made in Azzate.