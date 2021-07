Frana ai Mulini di Piero, prima lo studio, poi via ai lavori

Un conto economico ancora non c’è, dal momento che si attende una relazione dettagliata da parte di un geologo.

Ma l’intenzione politica di salvaguardare l’accesso ai Mulini di Piero, in comune di Curiglia con Monteviasco c’è da parte di Comunità montana Valli del Verbano da quando una frana ha di fatto reso difficoltoso il tragitto per raggiungere il paesino senz’auto ma per questo ancora più ricco di fascino.

Questa mattina, mercoledì, il presidente di comunità montana Valli del Verbano Simone Castoldi era sul posto per un sopralluogo coi tecnici proprio per verificare di massima il tipo di lavoro da effettuare.

«L’obiettivo è il consolidamento dei versanti», ha spiegato Castoldi «e per questo abbiamo dato incarico per realizzare uno studio di fattibilità: sono in attesa di una relazione da cui si potrà trarre una prima valutazione del peso economico dell’intervento».

La frana in questione riguarda l’unica via di accesso a Piero, frazione di Curiglia che si incontra poco dopo la zona delle funivia che porta a Monteviasco.

Qui ai primi di maggio si era abbattuta una frana, che oltre al distacco di materiale ha comportato il cedimento del sedime, situazione per cui il sindaco aveva emesso ordinanza che vieta il transito nella zona fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.