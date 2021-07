Ganna, niente da fare: quinto nella crono olimpica dominata da Roglic

Non c’è la bandiera tricolore sul podio della prova a cronometro di ciclismo individuale alle Olimpiadi di Tokyo. Non arriva la tanto sperata medaglia sulle rive del Lago Maggiore, perché Filippo Ganna è quinto al termine della prova di 44 chilometri terminata all’interno dell’autodromo del Fuji. Questione di decimi, per il podio, visto che “Top Ganna” chiude vicinissimo alla terza posizione occupata dall’australiano Rohann Dennis con in mezzo pure lo svizzero Stefan Küng.

Nulla da fare invece per il metallo più pregiato, perché l’oro è tutto appannaggio di un mostruoso Primoz Roglic. Lo sloveno, vincitore (tra le tante cose) della Tre Valli 2019, da metà gara in avanti è stato assolutamente imprendibile come dimostrano sia la media mantenuta (48.170 su un percorso con alcuni strappi) sia il distacco inflitto alla medaglia d’argento, il redivivo Tom Dumoulin tornato dopo i propositi di ritiro di inizio stagione, staccato di 1’01”. Dietro di lui, racchiusi in un secondo, Dennis, Küng e Ganna mentre il secondo azzurro Alberto Bettiol, 11° a 2’34”.

Ora il 25enne di Vignone, che è campione del mondo in carica a cronometro, proverà a rifarsi nella prova su pista dell’inseguimento a squadre: anche in quel caso l’Italia si gioca carte buone per la medaglia. Vedremo come Pippo uscirà, mentalmente, da questa gara contro il tempo dove si poteva sperare in un podio.